Operação Mão de Ferro: forças de segurança apreendem fios metálicos e autuam suspeitos em Três Lagoas

Na manhã desta quarta-feira (2), as forças de segurança de Três Lagoas deflagraram a ‘Operação Mão de Ferro’, uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar para combater os crimes de furto e receptação de fios metálicos. Além do foco repressivo, a operação teve caráter fiscalizatório, verificando a regularidade de estabelecimentos que comercializam esse tipo de material e orientando os proprietários sobre as implicações legais do descumprimento das normas vigentes.

Coordenada pela Seção de Investigação Geral (SIG), a operação mobilizou cerca de 30 policiais civis de todas as delegacias do município e 15 policiais militares do Batalhão da PM. No total, 15 viaturas foram empregadas na ação, que se estendeu por diversas regiões da cidade.

A Prefeitura de Três Lagoas também prestou apoio à operação, com agentes das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente, responsáveis pela fiscalização dos estabelecimentos e pela verificação do cumprimento das legislações ambientais.