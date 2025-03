Bar é interditado e estabelecimentos multados durante operação em Três Lagoas

Desde o início do ano, foram registrados 29 denúncias de perturbação de sossego, sendo que, na operação, dos quatro estabelecimentos fiscalizados, em todos foram encontrados irregularidades. Um deles foi notificado e interditado devido a descumprimento das normas estabelecidas pela legislação vigente. A interdição ocorreu por decisão conjunta dos órgãos envolvidos, considerando as não conformidades identificadas durante a inspeção.

A operação foi realizada na sexta-feira (21) e o balanço divulgado posteriormente em coletiva pela Polícia Militar. O coronel da PM, Mauro Ormay, destacou que o objetivo é a proteção dos direitos dos três-lagoenses. “São operações que visam garantir o direito do cidadão, bem como informar aos comerciantes, que seja feita utilização do uso dentro da normalidade”.

Além da fiscalização, a equipe também atuou na prevenção do uso indevido de narguilé, garantindo o cumprimento das regras estabelecidas para esse tipo de consumo. A Lei nº 9.994/2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.262/2014, proíbe o uso desses produtos em locais públicos ou de uso coletivo, fechados total ou parcialmente. Em tabacarias, a experimentação é permitida apenas em áreas exclusivas, com isolamento e ventilação adequados, mediante aprovação da Vigilância Sanitária.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Sanitária, Elaine Prudêncio, a integração dos órgãos envolvidos na fiscalização é fundamental para garantir o cuidado com a população três-lagoense.

DENÚNCIAS

O morador pode denunciar estabelecimentos que não cumprem as normas municipais ou ocorrências relacionadas à perturbação sonora, alimentos, serviços de saúde, instituições educacionais, água servida (como água de piscinas, máquinas ou jogadas em via pública), entre outras, através do número de telefone WhatsApp (67) 9142-3122 (somente por mensagem via texto) ou pelo 190 da PM.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Três Lagoas.