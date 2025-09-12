‘Operação Tucunaré’ reúne adeptos do airsoft em Três Lagoas

Três Lagoas será palco neste sábado (13) e domingo (14), da primeira edição da Operação Tucunaré, organizada pela Associação de Airsoft da cidade. O evento promete movimentar o município com a chegada de equipes de fora, como Araçatuba e São José do Rio Preto, além de gerar impacto positivo na rede hoteleira local.

A disputa simula um confronto entre dois exércitos — russo e ucraniano — divididos em pelotões. Ganha a equipe que conquistar mais territórios do adversário.