‘Operação Tucunaré’ reúne adeptos do airsoft em Três Lagoas

Três Lagoas será palco neste sábado (13) e domingo (14), da primeira edição da Operação Tucunaré, organizada pela Associação de Airsoft da cidade. O evento promete movimentar o município com a chegada de equipes de fora, como Araçatuba e São José do Rio Preto, além de gerar impacto positivo na rede hoteleira local.
A disputa simula um confronto entre dois exércitos — russo e ucraniano — divididos em pelotões. Ganha a equipe que conquistar mais territórios do adversário.
“É um esporte que vem crescendo em Três Lagoas. Muitas pessoas já conheciam o airsoft, mas não havia divulgação. Hoje a associação está se fortalecendo e conquistando novos adeptos”, destacou o organizador Paulo Jurado.
A programação começa no sábado, com um curso de nivelamento urbano ministrado por Maxwell, ex-fuzileiro naval, destinado a policiais militares, civis e soldados do Exército. Já no domingo, a operação tem início às 7h com café da manhã, seguido da foto oficial às 8h e, logo depois, o início dos combates. O público poderá acompanhar a ação em uma safe zone preparada para garantir a segurança dos visitantes.
Com caráter beneficente, o evento arrecadará 2 quilos de alimentos não perecíveis por participante ou visitante, que serão destinados a entidades filantrópicas do município.
“Quem quiser participar ainda tem tempo. Temos kits disponíveis com arma, óculos, colete e munição para iniciantes conhecerem de perto o esporte”, reforçou Jurado.