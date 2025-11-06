Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

DAM

Operação Zênite prende dois homens e investiga divulgação de imagens íntimas em Três Lagoas

A operação investiga casos de compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento e de pornografia infantil

Israel Espíndola

A operação investiga casos de compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento e de pornografia infantil
A operação investiga casos de compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento e de pornografia infantil

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas deflagrou a Operação Zênite, que resultou na prisão de dois homens por violência doméstica e no cumprimento de três mandados de busca e apreensão. A operação investiga casos de compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento e de pornografia infantil ocorridos em Três Lagoas.

A operação teve início no dia 4 de novembro, quando um homem de 38 anos foi preso por descumprir medidas protetivas e ameaçar sua ex-companheira e familiares. Segundo o boletim de ocorrência, ele não aceitava o fim do relacionamento e fez diversas ameaças, incluindo a de colocar fogo na residência e matar os familiares, além de ter praticado violência física contra a vítima.

A segunda prisão ocorreu na manhã de 5 de novembro, após determinação da Justiça Estadual. Um homem de 53 anos foi detido sob suspeita de estupro e estupro de vulnerável, crimes que, segundo as investigações, teriam sido cometidos contra suas enteadas.

Notícias Relacionadas

Durante a ação, os policiais da DAM cumpriram três mandados de busca e apreensão domiciliar. Nos locais, foram apreendidos objetos eletrônicos dos suspeitos para apurar a existência de imagens e vídeos íntimos divulgados sem autorização — prática conhecida como “pornografia de vingança”. Outros mandados também investigam pornografia infantil e estupro de vulnerável, supostamente cometidos por padrastos das vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Zênite simboliza o ponto máximo de atenção e prioridade na proteção das mulheres. A instituição reforça seu compromisso com o enfrentamento à violência doméstica e aos crimes sexuais contra mulheres e meninas em Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos