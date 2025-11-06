Operação Zênite prende dois homens e investiga divulgação de imagens íntimas em Três Lagoas

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas deflagrou a Operação Zênite, que resultou na prisão de dois homens por violência doméstica e no cumprimento de três mandados de busca e apreensão. A operação investiga casos de compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento e de pornografia infantil ocorridos em Três Lagoas.

A operação teve início no dia 4 de novembro, quando um homem de 38 anos foi preso por descumprir medidas protetivas e ameaçar sua ex-companheira e familiares. Segundo o boletim de ocorrência, ele não aceitava o fim do relacionamento e fez diversas ameaças, incluindo a de colocar fogo na residência e matar os familiares, além de ter praticado violência física contra a vítima.

A segunda prisão ocorreu na manhã de 5 de novembro, após determinação da Justiça Estadual. Um homem de 53 anos foi detido sob suspeita de estupro e estupro de vulnerável, crimes que, segundo as investigações, teriam sido cometidos contra suas enteadas.