Ordem nas calçadas

Tardava uma regulamentação na cidade para o uso de passeios públicos por estabelecimentos como bares e restaurantes. Não raras vezes, o pedestre se vê obrigado a caminhar pela rua, em vez da calçada por onde pretendia passar, porque se depara com mesas e cadeiras dispostas em seu caminho. Essa situação configura uso indevido da via pública, quando feito sem autorização da administração, por comerciantes que instalam estruturas com o objetivo de ampliar seus espaços e atender à clientela.

É fato que empresários do setor de bares e restaurantes avançam, sem cerimônia e sem respeito às normas, sobre o espaço público, utilizando-o como extensão de seus estabelecimentos. Essa ocupação, além de não ser coibida pela fiscalização municipal, ainda carece de regulamentação específica, que agora será discutida pela Câmara de Vereadores, a partir de proposta encaminhada que visa ordenar o uso do espaço público. Comerciantes do setor de alimentação e diversão, notadamente bares e restaurantes, utilizam a via pública sem pagar qualquer emolumento à municipalidade, que agora pretende regulamentar e cobrar pelo uso do calçamento destinado a pedestres. Nenhum estabelecimento comercial está cadastrado, e o município não sabe quantos deles utilizam espaço público montando mesas e cadeiras nas calçadas.

O fato é que esse mau costume, a cada dia que passa, aumenta. E é por isso que a regulamentação do uso das calçadas por estabelecimentos como bares e restaurantes precisa de ordenamento legal, a fim de que a administração municipal possa conceder alvará de autorização, pois somente assim terá o controle sobre o uso de um bem comum a todos – as calçadas.

A lei proposta pelo Poder Executivo Municipal, enviada à Câmara de Vereadores para discussão e aprovação, se alcançar maioria, será muito bem-vinda, porque proibirá, entre outras determinações, a manipulação de alimentos na via pública. Aliás, esse é um costume que se prolifera aos quatro cantos da cidade, tendo como destaque estatístico os estabelecimentos que vendem espetinhos a céu aberto, sem qualquer observância dos princípios de higiene pública.