Orelhões serão retirados das ruas de todo o Brasil

Segundo a Anatel, ainda existem cerca de 30 mil telefones públicos espalhados pelo Brasil

Pedro Tergolino

Hoje, cercados por tecnologia digital, os orelhões se tornaram testemunhas silenciosas de uma era analógica que ficou para trás, e que agora se despede oficialmente das ruas brasileiras. Foto: Reprodução/TVC HD.

Símbolo de uma época em que a comunicação dependia de fichas e cartões telefônicos, os orelhões estão com os dias contados no Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou que os telefones públicos serão definitivamente extintos em todo o território nacional até 31 de dezembro de 2028.

Em Três Lagoas, encontrar um orelhão em funcionamento já é tarefa difícil. O que antes representava modernidade hoje aparece abandonado, quebrado ou esquecido nas ruas da cidade.

Por décadas, o telefone público foi essencial para quem não tinha linha fixa em casa. Serviu a namorados, mães aflitas, trabalhadores e até jornalistas que precisavam fazer ligações urgentes.

“Primeiro era a fichinha, depois veio o cartão. A gente comprava na farmácia e os minutos acabavam rápido. Era caro, mas era o que tinha”, relembra o entregador Vanderson dos Santos.

Segundo a Anatel, ainda existem cerca de 30 mil telefones públicos espalhados pelo Brasil. Desses, apenas 9 mil permanecerão ativos temporariamente, exclusivamente em regiões sem cobertura de internet ou sinal 4G. Mesmo esses têm data marcada para desligamento definitivo: 31 de dezembro de 2028.

Os contratos de concessão que obrigavam as operadoras de telefonia fixa a manter os orelhões foram firmados em 1998 e chegaram ao fim em dezembro de 2025, o que selou o destino dos aparelhos.

Lançados em 1972, os orelhões possuem um design icônico assinado pela arquiteta Chu Ming Silveira, chinesa radicada no Brasil. Em seu auge, a rede chegou a contar com mais de 1,5 milhão de terminais em funcionamento no país.

Com o avanço dos celulares, aplicativos de mensagens e chamadas por vídeo, os aparelhos perderam utilidade e passaram a integrar apenas a memória afetiva da população.

“O celular hoje é muito mais fácil. Mas naquela época o orelhão ajudava bastante a falar com quem estava longe”, comentou o biólogo Lucas Borges Landim da Silva.

Quem viveu aquela época certamente guarda histórias: filas em dias de chuva, fichas engolidas pela máquina, trotes, conversas rápidas para economizar créditos e o clássico aviso de que havia mais gente esperando.

Hoje, cercados por tecnologia digital, os orelhões se tornaram testemunhas silenciosas de uma era analógica que ficou para trás, e que agora se despede oficialmente das ruas brasileiras.

