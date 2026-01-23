Orelhões serão retirados das ruas de todo o Brasil

Símbolo de uma época em que a comunicação dependia de fichas e cartões telefônicos, os orelhões estão com os dias contados no Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou que os telefones públicos serão definitivamente extintos em todo o território nacional até 31 de dezembro de 2028.

Em Três Lagoas, encontrar um orelhão em funcionamento já é tarefa difícil. O que antes representava modernidade hoje aparece abandonado, quebrado ou esquecido nas ruas da cidade.

Por décadas, o telefone público foi essencial para quem não tinha linha fixa em casa. Serviu a namorados, mães aflitas, trabalhadores e até jornalistas que precisavam fazer ligações urgentes.

“Primeiro era a fichinha, depois veio o cartão. A gente comprava na farmácia e os minutos acabavam rápido. Era caro, mas era o que tinha”, relembra o entregador Vanderson dos Santos.

Segundo a Anatel, ainda existem cerca de 30 mil telefones públicos espalhados pelo Brasil. Desses, apenas 9 mil permanecerão ativos temporariamente, exclusivamente em regiões sem cobertura de internet ou sinal 4G. Mesmo esses têm data marcada para desligamento definitivo: 31 de dezembro de 2028.

Os contratos de concessão que obrigavam as operadoras de telefonia fixa a manter os orelhões foram firmados em 1998 e chegaram ao fim em dezembro de 2025, o que selou o destino dos aparelhos.