Orquestra Municipal fará apresentação no Sesc Três Lagoas na sexta-feira

A música tomará conta de Três Lagoas na sexta-feira (14), com a aguardada apresentação da Orquestra Municipal, no Sesc Três Lagoas. O evento promete uma verdadeira viagem sonora por grandes obras da música erudita e popular, com duas sessões especiais: às 19h e às 20h30, cada uma com duração de 1 hora e 20 minutos.

Com expectativa de reunir centenas de pessoas, o espetáculo destacará o talento e a dedicação das turmas do projeto, sob a regência do maestro e tutor Lucas Osório de Melo. O repertório foi cuidadosamente elaborado para encantar públicos de todas as idades, misturando música clássica, contemporânea e popular, culminando com interpretações de obras pop.

“A ideia é despertar no público a vivência com os clássicos que todos, mesmo sem perceber, já ouviram em algum momento — seja em filmes, trilhas sonoras ou desenhos animados”, explica o maestro Lucas. “Queremos que o público viaje por essas lembranças musicais e reviva momentos importantes de suas vidas junto com a Orquestra Itinerante.”

Criada em 2023, a Orquestra Municipal de Três Lagoas vem consolidando seu caminho em direção a uma formação sinfônica completa.

Atualmente, o grupo é composto por cerca de 60 alunos em apresentação e outros 40 em processo de preparação, evidenciando o crescimento constante do projeto e seu impacto na formação musical da cidade.