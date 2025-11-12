Veículos de Comunicação
Orquestra Municipal fará apresentação no Sesc Três Lagoas na sexta-feira

Os ingressos são gratuitos, mas é necessário garantir a entrada por meio de reserva na plataforma Sympla, até o limite máximo de lotação do espaço

Pedro Tergolino

Atualmente, o grupo é composto por cerca de 60 alunos em apresentação e outros 40 em processo de preparação, evidenciando o crescimento constante do projeto e seu impacto na formação musical da cidade. Foto: Divulgação/Assessoria.
Atualmente, o grupo é composto por cerca de 60 alunos em apresentação e outros 40 em processo de preparação, evidenciando o crescimento constante do projeto e seu impacto na formação musical da cidade. Foto: Divulgação/Assessoria.

A música tomará conta de Três Lagoas na sexta-feira (14), com a aguardada apresentação da Orquestra Municipal, no Sesc Três Lagoas. O evento promete uma verdadeira viagem sonora por grandes obras da música erudita e popular, com duas sessões especiais: às 19h e às 20h30, cada uma com duração de 1 hora e 20 minutos.

Com expectativa de reunir centenas de pessoas, o espetáculo destacará o talento e a dedicação das turmas do projeto, sob a regência do maestro e tutor Lucas Osório de Melo. O repertório foi cuidadosamente elaborado para encantar públicos de todas as idades, misturando música clássica, contemporânea e popular, culminando com interpretações de obras pop.

“A ideia é despertar no público a vivência com os clássicos que todos, mesmo sem perceber, já ouviram em algum momento — seja em filmes, trilhas sonoras ou desenhos animados”, explica o maestro Lucas. “Queremos que o público viaje por essas lembranças musicais e reviva momentos importantes de suas vidas junto com a Orquestra Itinerante.”

Criada em 2023, a Orquestra Municipal de Três Lagoas vem consolidando seu caminho em direção a uma formação sinfônica completa.

Atualmente, o grupo é composto por cerca de 60 alunos em apresentação e outros 40 em processo de preparação, evidenciando o crescimento constante do projeto e seu impacto na formação musical da cidade.

Os ingressos são gratuitos, mas é necessário garantir a entrada por meio de reserva na plataforma Sympla, até o limite máximo de lotação do espaço.

  • Primeira Sessão (19h): Reserve por meio do link.
  • Segunda Sessão (20h30): Reserve por meio do link.

Para quem perder a apresentação no Sesc, haverá uma nova oportunidade no dia 19 de novembro, quando a Orquestra Municipal se apresentará novamente no Anfiteatro da UFMS – Campus II, levando o mesmo repertório e a mesma emoção a outro público.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

