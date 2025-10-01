Outubro começa em comemoração ao Dia Internacional da Música

Nesta quarta-feira (1º), é celebrado o Dia Internacional da Música, data criada para homenagear uma das artes mais universais da humanidade. Em Três Lagoas, onde a pluralidade musical é intensa, a data ganha ainda mais destaque pela representatividade de diferentes gêneros e artistas que ajudam a construir a identidade cultural do município.

O poder transformador da música

De acordo com a professora Maria Mariano Aparecida da Silva, conhecida como Cidinha, a música provoca emoções, transforma ambientes e une pessoas.

“Já existem estudos que comprovam os benefícios da música desde a infância até a terceira idade. É incontestável o poder que ela tem de transformar”, destacou.

Pesquisas mostram que ouvir ou praticar música ativa áreas do cérebro ligadas à memória, à coordenação motora e à liberação de dopamina, substância responsável pela sensação de prazer.

A riqueza dos gêneros

No Brasil, a diversidade musical se traduz em gêneros como samba, MPB, sertanejo, forró, axé, funk e choro. Em Três Lagoas, essa pluralidade também está presente, com espaço para bandas de rock, grupos de pagode, orquestras de música erudita e a tradição do chamamé, muito forte na região.