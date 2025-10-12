Outubro Rosa: fé e resiliência marcam histórias no combate contra o câncer

A luta contra o câncer, traz a quem enfrenta a doença incertezas e reflexões, e o Câncer de Mama ganha destaque em outubro. A moradora de Três Lagoas, Luzia Copertino de Oliveira Dalmagro, tem a parcela de contribuição nas histórias que se espalham pelo Brasil de mulheres que venceram a doença e, que hoje, usam suas experiências para falar a quem trava suas batalhas. “Descobri em 2010, durante um banho percebi algo diferente no meu corpo. Passei por consulta e logo veio o diagnóstico. Um choque na vida que, com certeza me fez desmoronar”, disse Dona Luzia, que ainda foi diagnosticada com metástase nos ossos.

A sobrevivente 56 anos diz que faz exames de rotina e que até mesmo os médicos se espantam com a reviravolta em seu caso. “Como havia esse diagnóstico com metástase, me deram dois anos e meio de vida. Hoje, eu estou aqui, conversando com diversas pessoas e contando a minha história de superação”, comemora.