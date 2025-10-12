Veículos de Comunicação
Outubro Rosa: fé e resiliência marcam histórias no combate contra o câncer

Moradora dona Luzia comemora a remissão contra o câncer de mama. Foto: Reprodução/RCN 67.
A luta contra o câncer, traz a quem enfrenta a doença incertezas e reflexões, e o Câncer de Mama ganha destaque em outubro. A moradora de Três Lagoas, Luzia Copertino de Oliveira Dalmagro, tem a parcela de contribuição nas histórias que se espalham pelo Brasil de mulheres que venceram a doença e, que hoje, usam suas experiências para falar a quem trava suas batalhas. “Descobri em 2010, durante um banho percebi algo diferente no meu corpo. Passei por consulta e logo veio o diagnóstico. Um choque na vida que, com certeza me fez desmoronar”, disse Dona Luzia, que ainda foi diagnosticada com metástase nos ossos.

A sobrevivente 56 anos diz que faz exames de rotina e que até mesmo os médicos se espantam com a reviravolta em seu caso. “Como havia esse diagnóstico com metástase, me deram dois anos e meio de vida. Hoje, eu estou aqui, conversando com diversas pessoas e contando a minha história de superação”, comemora.

Apoiada pelos familiares, ela iniciou o tratamento com as sessões de quimioterapia. Foram oito idas ao hospital, e sempre uma cena diferente. “Em uma sessão, conversava com uma pessoa, fazia amizade. Na outra sessão, essa pessoa já não estava mais. O medo de ser a próxima sempre esteve presente, mas entendi que minha fé seria, junto a minha família, minha maior âncora e certeza de uma vitória”, relembrou.

Membro da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Dona Luzia faz questão de falar do acolhimento que recebeu, e da importância de ações voltadas às mulheres fragilizadas pela doença. “A cada novo rosto que nós vemos aqui, nos colocamos no lugar delas, e fazemos questão de nos mobilizar para que essa pessoa sinta o amor, carinho e atenção que fizeram diferença para mim. É um colo de mãe que não falta espaço”, finalizou.

