Outubro Rosa: Rede Feminina de Combate ao Câncer inicia ações em Três Lagoas

Com a chegada de outubro, as ações da campanha Outubro Rosa começam a ganhar destaque em Três Lagoas. A Rede Feminina de Combate ao Câncer deu início a uma série de atividades voltadas à conscientização e ao apoio de pacientes em tratamento contra o câncer de mama e de colo de útero.
Apoio além do tratamento
Segundo a presidente da entidade, Ondina Fernandes, o trabalho da Rede vai além do acolhimento médico.
“Nós trabalhamos principalmente com a parte emocional, afetiva e psicológica, mas também oferecemos suporte alimentar e medicamentoso quando necessário. E atendemos não apenas mulheres, mas também homens e até crianças”, explicou.
Atividades e projetos
Neste mês, a instituição leva ao Shopping Três Lagoas a exposição de artesanatos produzidos pelas pacientes, além de apresentações de dança e canto. O público também poderá participar de um bazar beneficente com peças confeccionadas por voluntárias.
Outro destaque é o evento “Espelho Mágico”, realizado em parceria com o salão da cabeleireira Carina Meneguelli, que proporciona um “dia de princesa” para pacientes em tratamento, com foco na autoestima e no bem-estar.
Doações e próteses
As ações da Rede Feminina contam com o apoio de voluntários e doações. Retalhos, tecidos e contribuições financeiras são revertidos em projetos de artesanato que funcionam como terapia e fonte de renda.
Além disso, a instituição disponibiliza perucas artesanais e próteses de silicone externas, que ajudam a restaurar o equilíbrio físico e a autoestima das mulheres que passaram por mastectomia.
Convite à comunidade
A Rede também promove palestras educativas em escolas, empresas e instituições religiosas. Grupos interessados podem entrar em contato diretamente com a entidade para agendar as atividades.
“O Outubro Rosa está apenas começando, mas o nosso trabalho segue durante todo o ano. O objetivo é conscientizar e acolher quem mais precisa”, reforçou Fernandes.