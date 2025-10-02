Outubro Rosa: Rede Feminina de Combate ao Câncer inicia ações em Três Lagoas

Com a chegada de outubro, as ações da campanha Outubro Rosa começam a ganhar destaque em Três Lagoas. A Rede Feminina de Combate ao Câncer deu início a uma série de atividades voltadas à conscientização e ao apoio de pacientes em tratamento contra o câncer de mama e de colo de útero.

Apoio além do tratamento

Segundo a presidente da entidade, Ondina Fernandes, o trabalho da Rede vai além do acolhimento médico.

“Nós trabalhamos principalmente com a parte emocional, afetiva e psicológica, mas também oferecemos suporte alimentar e medicamentoso quando necessário. E atendemos não apenas mulheres, mas também homens e até crianças”, explicou.

Atividades e projetos

Neste mês, a instituição leva ao Shopping Três Lagoas a exposição de artesanatos produzidos pelas pacientes, além de apresentações de dança e canto. O público também poderá participar de um bazar beneficente com peças confeccionadas por voluntárias.