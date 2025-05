Ouvidoria de Três Lagoas ganha nova sede e mais autonomia

A Ouvidoria funciona como um canal direto entre o cidadão e o poder público, permitindo registros de sugestões, elogios, reclamações e denúncias sobre serviços prestados. Os canais de atendimento incluem o número de WhatsApp (67) 99213-6400, o e-mail [email protected] , além do atendimento presencial na nova sede. O anonimato é permitido, mas as denúncias mais completas — com nome, local, fotos e detalhes — facilitam a apuração e aumentam a chance de resolução.

A mudança não é apenas física. A reestruturação marca uma nova fase na política de transparência da gestão do prefeito Cassiano Maia. O ouvidor-geral, Cristiano dos Santos Pereira, destaca que o órgão passou a ter mais liberdade de atuação. “A nova gestão tem outra mentalidade com relação à ouvidoria: dar efetividade ao que o cidadão busca. O cidadão procura a ouvidoria porque precisa de alguma coisa, e nós temos conseguido dar bastante resolutividade às manifestações apresentadas”, afirmou.

A Ouvidoria Geral de Três Lagoas está de casa nova — e com novas atribuições que prometem tornar ainda mais eficaz o canal entre a população e a administração municipal. Agora integrada à Controladoria-Geral do Município e sediada no Paço Municipal, na avenida Antônio Trajano, nº 30, no centro da cidade, a Ouvidoria assume papel mais estratégico e autônomo na escuta e encaminhamento das manifestações dos cidadãos.

A servidora Dalila Emanuela, responsável pela Ouvidoria do SUS, ressalta que a unificação da ouvidoria da saúde com a geral fortalece a articulação entre os setores e melhora o atendimento. “A ouvidoria funciona como um braço da gestão. E não recebemos só reclamações, mas também elogios, que funcionam como termômetro da qualidade do serviço”, disse. O prazo legal de resposta ao cidadão é de 30 dias, e as manifestações na área da saúde são registradas no sistema Ouvidor SUS, vinculado ao Ministério da Saúde.

Casos concretos mostram a efetividade da atuação: uma cadeira de dentista que frequentemente apresentava defeitos foi substituída após várias manifestações dos usuários. Reclamações sobre atendimento e acesso nas unidades de saúde também são levadas diretamente à secretária municipal de Saúde, Juliana Salim, como forma de orientar ações de melhoria.

A reestruturação da Ouvidoria é parte de um projeto maior da atual gestão, que inclui a valorização do controle interno e o fortalecimento dos mecanismos de transparência. O controlador-geral do município, Juliano Sávio Queiroz Dias, destaca que a iniciativa é inspirada em modelos de sucesso, como o da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. “A ouvidoria é uma ferramenta essencial da transparência passiva. Com ela, conseguimos identificar falhas e oportunidades a partir do olhar do cidadão”, explicou.

A integração da Ouvidoria à Controladoria-Geral marca o início de uma nova fase na administração pública de Três Lagoas. “Essa junção cria dois pilares fundamentais: a transparência ativa, que está nos portais, e a passiva, que vem da manifestação direta da população. São instrumentos que se complementam e que reforçam o compromisso da gestão Cassiano Maia com a escuta ativa, a transparência e a melhoria contínua dos serviços públicos”, finalizou Juliano.