Ovos de Páscoa chegam mais cedo e com alta ao mercado

Com a chegada da Quaresma, os tradicionais ovos de Páscoa já estão à venda em supermercados e comércios de Três Lagoas. Apesar de serem um atrativo para crianças e adultos, o aumento no valor do cacau em 2024 pode deixar a Páscoa de 2025 mais cara para os consumidores.

A auxiliar escolar, Nathalia Imbilina, afirmou que, apesar da alta nos preços, pretende manter a tradição e comprar um ovo de chocolate para o filho de dois anos. “Tem que presentear, não tem jeito. Está um absurdo, mas não tem como correr disso”, declarou. Já para a assistente administrativa Mônica Gomes, que está grávida de gêmeos, os valores ainda não sofreram um aumento significativo. “Dando uma avaliada, os preços estão normais. Vou aproveitar a Páscoa mais do que os bebês”, brincou.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Alimentação, a alta de até 300% no preço do cacau em 2024 pode impactar diretamente os valores dos ovos de Páscoa em 2025. O reajuste estimado é de aproximadamente 10% em relação ao ano anterior, variando conforme a indústria do chocolate.