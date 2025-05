Paço Municipal é a nova da sede da Ouvidoria do SUS de Três Lagoas

A Ouvidoria do Sistema Único de Saúde – SUS de Três Lagoas está funcionando em um novo endereço. A partir de agora, os cidadãos podem se dirigir à nova sede, localizada na Avenida Antônio Trajano, nº 30, no Centro, para registrar reclamações, sugestões ou denúncias relacionadas aos serviços de saúde oferecidos à população.

Anteriormente situada na Rua João Silva, nº 939, também no Centro, a Ouvidoria foi transferida com o objetivo de facilitar o acesso da população e aprimorar a qualidade do atendimento. A nova localização foi escolhida por oferecer um ambiente mais amplo e adequado para o acolhimento e o tratamento das demandas da comunidade.

SERVIÇO