Paço Municipal expõe obras de arte "Bicho que voa"

O Paço Municipal de Três Lagoas está recebendo a exposição “Bicho que voa”, produzida pelos alunos do Núcleo de Artes Plásticas da Diretoria de Cultura. As peças em cerâmica foram desenvolvidas no primeiro trimestre do ano e apresentam técnicas de monocromia e policromia, retratando animais da fauna regional em criações vibrantes.

Segundo a professora Rute Argidó, responsável pelo núcleo, os trabalhos foram elaborados por alunos com idades entre 10 e 85 anos.