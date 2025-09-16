Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Arte

Paço Municipal expõe obras de arte "Bicho que voa"

Os trabalhos foram elaborados por alunos com idades entre 10 e 85 anos

Pedro Tergolino

A Diretoria de Cultura já planeja novas exposições, incluindo técnicas modernas de arte abstrata, que devem ser apresentadas em outubro durante as atividades do Dia das Crianças. Foto: Reprodução/TVC HD.
A Diretoria de Cultura já planeja novas exposições, incluindo técnicas modernas de arte abstrata, que devem ser apresentadas em outubro durante as atividades do Dia das Crianças. Foto: Reprodução/TVC HD.

O Paço Municipal de Três Lagoas está recebendo a exposição “Bicho que voa”, produzida pelos alunos do Núcleo de Artes Plásticas da Diretoria de Cultura. As peças em cerâmica foram desenvolvidas no primeiro trimestre do ano e apresentam técnicas de monocromia e policromia, retratando animais da fauna regional em criações vibrantes.

Segundo a professora Rute Argidó, responsável pelo núcleo, os trabalhos foram elaborados por alunos com idades entre 10 e 85 anos.

“Na arte não existe limite de idade. É maravilhoso ver um aluno de 10 anos interagir com um de 85, porque há uma troca de experiências e de energia que enriquece todo o processo”, destacou.

Notícias Relacionadas

Apesar de não estarem à venda oficialmente, as obras já chamaram a atenção de visitantes, inclusive de estrangeiros que demonstraram interesse em levar as peças para fora do país.

“São criações únicas, o primeiro trabalho de muitos dos alunos. Por isso, pedimos sempre um olhar carinhoso para cada peça, lembrando que por trás delas há dedicação e aprendizado”, ressaltou Ardigó.

A Diretoria de Cultura já planeja novas exposições, incluindo técnicas modernas de arte abstrata, que devem ser apresentadas em outubro durante as atividades do Dia das Crianças. As matrículas para o núcleo de artes plásticas reabrem apenas no início do próximo ano.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos