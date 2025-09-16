Paço Municipal expõe obras de arte "Bicho que voa"

O Paço Municipal de Três Lagoas está recebendo a exposição “Bicho que voa”, produzida pelos alunos do Núcleo de Artes Plásticas da Diretoria de Cultura. As peças em cerâmica foram desenvolvidas no primeiro trimestre do ano e apresentam técnicas de monocromia e policromia, retratando animais da fauna regional em criações vibrantes.
Segundo a professora Rute Argidó, responsável pelo núcleo, os trabalhos foram elaborados por alunos com idades entre 10 e 85 anos.
“Na arte não existe limite de idade. É maravilhoso ver um aluno de 10 anos interagir com um de 85, porque há uma troca de experiências e de energia que enriquece todo o processo”, destacou.
Apesar de não estarem à venda oficialmente, as obras já chamaram a atenção de visitantes, inclusive de estrangeiros que demonstraram interesse em levar as peças para fora do país.
“São criações únicas, o primeiro trabalho de muitos dos alunos. Por isso, pedimos sempre um olhar carinhoso para cada peça, lembrando que por trás delas há dedicação e aprendizado”, ressaltou Ardigó.
A Diretoria de Cultura já planeja novas exposições, incluindo técnicas modernas de arte abstrata, que devem ser apresentadas em outubro durante as atividades do Dia das Crianças. As matrículas para o núcleo de artes plásticas reabrem apenas no início do próximo ano.