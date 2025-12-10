Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Em dezembro

Pagamento à vista de dívidas no programa Refis 2025 terá desconto de 80% em multas e juros

No mês de dezembro é possível obter 80% de desconto em multas e juros nas negociações

Redação RCN67

Pagamento à vista de dívidas no programa Refis 2025 terá desconto de 80% em multas e juros

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), informou que no mês de dezembro é possível obter 80% de desconto em multas e juros nas negociações à vista do Programa Especial de Regularização Fiscal 2025 – Dívida Zero (Refis 2025).

O prazo para conseguir o benefício e quitar os débitos é até o último dia útil do mês. Porém, o contribuinte que perder o prazo, terá uma nova oportunidade de negociação em janeiro: 70% de desconto. A orientação da secretaria é que os contribuintes não deixem para a última hora para adquirir o maior desconto possível.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única terão descontos escalonados. Até o último dia útil de dezembro: 80% de desconto em multas e juros. Já até 30 de janeiro de 2026, o contribuinte terá 70% de desconto em multas e juros.

Para os que optarem pelo parcelamento, também será possível parcelar os débitos com descontos progressivos. Dívidas de até R$ 99.999,99 podem ser parceladas em até 18 vezes, com entrada mínima de 10% do valor do débito e com a primeira parcela no ato da negociação. Já as dívidas a partir de R$ 100.000,00 poderão ser parceladas em até 24 vezes, com entrada de no mínimo 15% do valor do débito, também sendo a primeira parcela no ato do parcelamento. Vale lembrar que o parcelamento poderá ser feito até o dia 19 de dezembro, por conta do recesso nas repartições públicas.

Os descontos, para ambas as faixas, seguem o cronograma. Até último dia útil de dezembro: 40% de descontos de multas e juros. Até último dia útil de janeiro/2026 (30/01/2026): 30% de descontos de multas e juros.

Notícias Relacionadas

Nessas condições, as parcelas não poderão ser inferiores a R$ 100,00 para pessoa física e R$ 250,00 para pessoa jurídica.

Podem ser incluídos no Refis 2025: IPTU, ISSQN, ITBI em processos de integralização, alvarás de funcionamento e construção, multas por terrenos sujos, falta de calçadas, multas ambientais, débitos do Procon e de posturas.

Não entram no programa: multas de trânsito, indenizações ao município e débitos de natureza contratual, contrapartida financeira, outorga onerosa, arrendamento ou alienação de imóveis.

Outras informações e adesão ao programa, a secretaria orienta que os interessados procurem o Departamento de Tributação, de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h, localizado no Paço Municipal, na avenida Antônio Trajano, nº 30, no Centro. O contato do setor é pelo número (67) 992140322 (somente WhatsApp) ou e-mail: [email protected]

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos