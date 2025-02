Pagamento do Abono Salarial 2025 começa para nascidos em janeiro

A partir desta segunda-feira (17), cerca de 1,8 milhão de trabalhadores com carteira assinada nascidos em janeiro podem sacar o abono salarial referente ao ano-base 2023. O benefício está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no Portal Gov.br.

A Caixa Econômica Federal liberará R$ 2,1 bilhões neste mês, seguindo um calendário baseado no mês de nascimento do trabalhador. Os pagamentos ocorrem de 17 de fevereiro a 15 de agosto. No total, serão distribuídos R$ 30,7 bilhões para 25,8 milhões de trabalhadores em todo o país, sendo 22 milhões da iniciativa privada (PIS) e 3,8 milhões do setor público, estatais e militares (Pasep).

O PIS é pago pela Caixa e o Pasep, pelo Banco do Brasil. Os depósitos seguirão um cronograma em seis lotes, encerrando-se em 29 de dezembro de 2025. Após essa data, será necessário aguardar convocação especial do Ministério do Trabalho para realizar o saque.

Calendário de pagamento:

Janeiro: 17 de fevereiro

Fevereiro: 17 de março

Março e Abril: 15 de abril

Maio e Junho: 15 de maio

Julho e Agosto: 16 de junho

Setembro e Outubro: 15 de julho

Novembro e Dezembro: 15 de agosto

Quem tem direito: O benefício é destinado a trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, que tenham trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2023, com remuneração média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).