Pagamentos aos beneficiários do INSS são antecipados em março

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que receberiam pagamentos nos dias 10, 11 e 12 de março terão o crédito antecipado para os dias 6 e 7 de março. A medida foi adotada devido ao feriado de Carnaval.

Os pagamentos programados para os dias 10 e 11 serão realizados no dia 6, enquanto os previstos para o dia 12 serão creditados no dia 7. Com essa antecipação, todos os 40,6 milhões de beneficiários do INSS terão recebido seus pagamentos na primeira semana de março.

Segundo o ministro da Previdência, Carlos Lupi, a mudança evita atrasos causados pelo feriado e beneficia grande parte dos aposentados e pensionistas. Já o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, destacou que a antecipação injetará R$ 59,51 bilhões na economia, abrangendo 25,47 milhões de beneficiários, considerando tanto os pagamentos ordinários quanto os antecipados. No total, R$ 82,2 bilhões foram destinados à folha de pagamento de fevereiro.