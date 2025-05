Pai e filho trocam agressões resultando em idoso no hospital e o filho na Depac

Segundo as informações do boletim de ocorrência, o idoso de 67 anos, e seu filho, um homem de 23 anos, são viciados em drogas e constantemente acabam brigando, sendo necessário a presença da polícia constantemente para amenizar os ânimos dos dois.

A Polícia Militar por meio da Rádio Patrulha, atendeu uma ocorrência de ‘vias de fato’, onde pai e filho acabaram se atracando por conta de desentendimento fútil na tarde desta segunda-feira (19), no bairro Vila Zuque, Sul de Três Lagoas (MS).

Por volta de 16h20, os dois passaram a discutir e em determinado momento, o idoso pegou uma cadeira de madeira, e, passou a golpear o filho. O homem de 23 anos, não se importou de ser o seu genitor, e revidou empurrando o idoso, que sofreu uma queda, resultando em diversas lesões.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a Polícia Militar, foram até o local e conversaram com os envolvidos. O idoso tinha uma suspeita de fratura no braço direito, escoriações, um corte na cabeça, com um sangramento ativo, e foi levado para o Hospital Auxiliadora. Já o homem de 23 anos, tinha escoriações pelo corpo, negou atendimento médico e foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi feito o registro da ocorrência, como Vias de Fato (briga, agressões leves que não resulte em grave risco de vida.), e por lesão corpora mútua.