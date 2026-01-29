Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

ACIDENTE

Pai é preso por embriaguez e filha tem traumatismo craniano em acidente entre carro e carreta

Motorista teria feito conversão proibida e criança sofreu traumatismo craniano

Alfredo Neto

O pai da criança que dirigia o carro, estava exalando odor alcoólico e foi preso em flagrante a criança precisou ser intubada e levada ao Hospital Regional: Alfredo Neto/RCN67
Um grave acidente envolvendo um carro GM Celta e uma carreta Mercedes-Benz deixou uma menina de 10 anos gravemente ferida, na tarde desta quarta-feira (29). A colisão ocorreu por volta de 14h30, no cruzamento das avenidas Ranulpho Marques Leal e Baldomero Leituga, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas (MS).

Segundo informações apuradas no local, o pai da criança conduzia o automóvel pela avenida Ranulpho Marques Leal, no sentido sul, enquanto a carreta trafegava no sentido oposto da mesma via. Ao chegar ao cruzamento, o motorista do carro tentou realizar uma conversão à esquerda, manobra proibida no trecho, com intuito de acessar a avenida Baldomero Leituga, em direção a uma faculdade, que fica nas proximidades.

Durante a conversão irregular, o veículo acabou entrando na frente da carreta. O condutor do caminhão não conseguiu frear a tempo e atingiu violentamente a lateral do automóvel, justamente no lado em que a criança estava.

A menina sofreu traumatismo craniano grave e precisou ser entubada pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada em estado crítico ao Hospital Regional.

Ainda no local, o pai da criança alegou que acreditava estar correto, afirmando que o semáforo estava verde para ele e que o cruzamento é controlado por sinalização de quatro tempos. No entanto, ele não teria observado a placa que proíbe a conversão à esquerda naquele ponto.

A Polícia Militar foi acionada e, durante a abordagem, teria constatado que o motorista do carro apresentava forte odor etílico. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma garrafa de vinho recém-esvaziada. Diante da situação, o condutor e pai da criança recebeu voz de prisão por embriaguez ao volante. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) estiveram no local para orientar o tráfego e auxiliar na remoção do veículo danificado.

O motorista da carreta, bastante abalado, permaneceu no local após ser liberado pela Polícia Militar, até se recuperar do estado de choque.

