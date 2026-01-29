Pai é preso por embriaguez e filha tem traumatismo craniano em acidente entre carro e carreta

Um grave acidente envolvendo um carro GM Celta e uma carreta Mercedes-Benz deixou uma menina de 10 anos gravemente ferida, na tarde desta quarta-feira (29). A colisão ocorreu por volta de 14h30, no cruzamento das avenidas Ranulpho Marques Leal e Baldomero Leituga, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas (MS).

Segundo informações apuradas no local, o pai da criança conduzia o automóvel pela avenida Ranulpho Marques Leal, no sentido sul, enquanto a carreta trafegava no sentido oposto da mesma via. Ao chegar ao cruzamento, o motorista do carro tentou realizar uma conversão à esquerda, manobra proibida no trecho, com intuito de acessar a avenida Baldomero Leituga, em direção a uma faculdade, que fica nas proximidades.

Durante a conversão irregular, o veículo acabou entrando na frente da carreta. O condutor do caminhão não conseguiu frear a tempo e atingiu violentamente a lateral do automóvel, justamente no lado em que a criança estava.

A menina sofreu traumatismo craniano grave e precisou ser entubada pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada em estado crítico ao Hospital Regional.