Palestra em Três Lagoas aborda papel da família na prevenção ao uso de drogas

Uma palestra gratuita será realizada nesta quinta-feira (21), em Três Lagoas, para debater a importância da família na prevenção ao uso de drogas. O evento, promovido pelos amigos do Desafio Jovem Peniel, acontecerá no auditório do Hotel OT, a partir das 19h30, com apoio do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg). A palestra será ministrada pela psicóloga Estela Xavier, que possui ampla experiência no atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Durante entrevista ao programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, desta sexta-feira (21), a palestrante e psicóloga, explicou que a prevenção é a etapa mais eficaz no enfrentamento ao uso de drogas. “O tratamento e a recuperação são processos muito mais difíceis do que evitar que o problema se instale. Precisamos fortalecer os vínculos familiares e garantir que os pais estejam atentos aos sinais de risco”, explicou Estela Xavier.

A psicóloga destacou que a dependência química é multifatorial, envolvendo questões genéticas, ambientais e sociais. Segundo ela, filhos de pais que fazem uso de álcool e outras drogas têm um risco quatro vezes maior de desenvolver dependência. Além disso, fatores como a influência dos amigos e a falta de monitoramento dos pais podem contribuir para a experimentação precoce.

Outro ponto abordado por Estela foi o impacto do uso excessivo de telas na saúde mental dos adolescentes. “As redes sociais e os jogos eletrônicos proporcionam uma liberação rápida de dopamina, criando uma busca constante pelo prazer e dificultando o desenvolvimento de habilidades sociais. Isso pode levar ao isolamento e aumentar a vulnerabilidade ao uso de substâncias psicoativas”, alertou.