Palestra sobre prevenção ao uso de drogas será realizada em Três Lagoas

Na próxima sexta-feira (21), será realizada uma palestra sobre a importância da família na prevenção ao uso de drogas. O evento ocorrerá no auditório do Hotel OTI, às 19h, e é promovido pelos ‘Amigos do Desafio Jovem Peniel’, com apoio do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio.

O tema central da palestra é a conscientização das famílias sobre o papel delas na prevenção ao uso de substâncias como maconha, álcool, cigarros eletrônicos e vape, que têm se tornado cada vez mais comuns entre os jovens. A psicóloga Estela Xavier, uma das organizadoras, explicou que a ideia é sensibilizar a comunidade e trazer informações sobre os fatores de proteção que podem evitar que os filhos se envolvam com as drogas.