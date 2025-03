Palestras no Senai inicia na segunda-feira em alusão ao Dia da Mulher

A Prefeitura de Três Lagoas realiza, ao longo do mês de março, uma série de eventos em celebração ao Mês da Mulher. A iniciativa busca exaltar conquistas, reconhecer desafios e reforçar os direitos das mulheres, além de promover reflexões sobre temas como empoderamento feminino e enfrentamento da violência doméstica.

Como parte da programação, serão realizadas palestras no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) nos dias 10, 11, 12 e 13 de março. No primeiro dia, segunda-feira (10), o evento começa às 7h30; nos demais, às 13h30. As palestras são voltadas para alunos dos cursos profissionalizantes e abordarão os serviços oferecidos pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), além de orientações sobre os canais de denúncia contra a violência doméstica.