Palestras sobre Transtorno do Espectro Autista acontece nesta sexta-feira

Três Lagoas sediará nesta sexta-feira (4), às 19h, na Câmara Municipal, um evento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovido pela Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A programação contará com palestras ministradas por especialistas da área, abordando temas como diagnóstico, prevenção e perspectivas para pessoas com TEA. O evento é gratuito, aberto ao público e oferece certificado de participação.

Palestrantes e temas