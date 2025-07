Pane elétrica provoca vazamento de combustível e mobiliza bombeiros em Três Lagoas

De acordo com informações do 5º Grupamento de Bombeiros Militares, a condutora relatou que havia acabado de abastecer o veículo quando, ao deixar o posto de combustíveis, o carro apresentou uma pane elétrica. Logo em seguida, iniciou-se um vazamento significativo de gasolina, o que motivou o acionamento dos bombeiros.

Um Jeep Compass com problemas mecânicos mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde de sábado (28), em Três Lagoas (MS), após um grande vazamento de combustível na avenida Filinto Müller, região central da cidade. O incidente chamou a atenção de quem passava pelo local e exigiu ação rápida para evitar riscos de incêndio.

Para conter o risco de combustão, os militares utilizaram espuma especial no local. A operação foi bem-sucedida, e ninguém ficou ferido. O trânsito na via precisou ser parcialmente interditado até a completa neutralização do perigo.