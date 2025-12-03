Papai Noel chega em Três Lagoas dando início ao “Natal Encantado” na quinta-feira

Três Lagoas já está em clima de festa e expectativa para receber um visitante especial que, há séculos, simboliza esperança, alegria e união. Na quinta-feira (4) o bom velhinho finalmente chega à cidade para abrir oficialmente a programação do “Natal Encantado 2025”, iniciativa promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) e da Diretoria de Cultura.

A previsão é que Papai Noel desembarque às 20h, na “Cidade do Natal”, instalada na tradicional Esplanada da N.O.B, mas sua chegada promete ser ainda mais emocionante graças ao já esperado desfile pelas principais vias do município.

Antes de ocupar sua casa na Cidade do Natal, o bom velhinho percorrerá um trajeto festivo e iluminado. O ponto de partida será a Unidade do Corpo de Bombeiros, na avenida Filinto Müller. De lá, Papai Noel segue em carro aberto, acenando para crianças e adultos, passando pela Lagoa Maior, cartão-postal da cidade que certamente estará tomada de famílias à espera do convidado ilustre.