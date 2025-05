Papo Reto: coordenador do curso de Contabilidade da UFMS dá dicas para quem ainda não declarou o IR

Com o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda chegando ao fim — até às 22h59 desta sexta-feira (30) em Mato Grosso do Sul —, o coordenador do curso de Ciências Contábeis da UFMS em Três Lagoas, professor Cleston Alexandre dos Santos, participou do quadro Papo Reto, do programa TVC Agora, da TVC HD Canal 13.1, e deu orientações importantes para os contribuintes que ainda não acertaram as contas com o Leão.

Segundo o professor, o principal erro é deixar para a última hora.

“O brasileiro costuma deixar para o fim, e com isso acaba omitindo rendimentos ou cometendo erros de digitação, o que pode levar direto à malha fina”, alertou.

Ele recomenda que os contribuintes façam um checklist dos documentos antes do envio, mesmo que estejam em cima do prazo.

O coordenador também explicou que mesmo quem não atingiu o valor mínimo para obrigatoriedade (R$ 33.888,00) pode se beneficiar da restituição, caso tenha sofrido retenção de imposto em algum mês.

“Se a pessoa teve desconto no contracheque, pode e deve declarar para reaver esse valor”, disse.

Entre os documentos indispensáveis estão RG, CPF, comprovantes de rendimento, despesas com saúde e educação, extratos bancários e comprovantes de bens. Ele reforçou que qualquer rendimento, mesmo esporádico, deve ser declarado.