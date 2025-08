Papo Reto: Crea-MS reúne profissionais para debater soluções energéticas

Três Lagoas recebeu nesta semana, mais uma etapa do 11º Congresso Estadual de Profissionais (CEP) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS). O encontro, realizado na Câmara Municipal, teve como foco o debate sobre o desenvolvimento energético sustentável nos municípios, reunindo engenheiros, agrônomos, geocientistas, estudantes e representantes da sociedade civil.

Durante entrevista ao Papo Reto, do programa TVC Agora¸ da TVC HD canal 13.1, a presidente do Crea-MS, Vânia Mello, destacou que o congresso percorreu diversas cidades do interior, como Dourados, Naviraí, Corumbá e Chapadão, e encerrou em Três Lagoas justamente por sua vocação industrial e protagonismo na produção de energia limpa.

“A cidade virou um verdadeiro laboratório a céu aberto em energia sustentável”, afirmou.

O evento também serviu como etapa preparatória para o Congresso Estadual, que será realizado em Campo Grande, e posteriormente para o Congresso Nacional, em Vitória (ES). As propostas debatidas localmente serão compiladas e encaminhadas ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), com potencial de se transformarem em políticas públicas e legislações voltadas ao desenvolvimento das cidades.