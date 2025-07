Papo Reto: Ener 3 oferece solução que une economia, sustentabilidade e inovação

O estado de Mato Grosso do Sul já ocupa a oitava posição no país em instalações de geração de energia solar, graças à alta irradiação solar da região. “Não é só o sol, mas a irradiação que torna Três Lagoas um excelente lugar para gerar energia”, destacou o empresário.

A busca por alternativas para reduzir a conta de energia elétrica tem impulsionado a adesão à energia solar em Três Lagoas e região. Segundo João Paulo Mastrogiacomo Muniz e Luiz Guilherme Piccione de Almeida, da Ener 3, o aumento constante no valor da tarifa de energia tem levado muitas famílias e empresas a investir em sistemas fotovoltaicos. “Ou você abre mão do conforto, o que é quase impossível hoje em dia, ou busca uma solução como a energia solar para reduzir a conta”, explicou Muniz em entrevista ao quadro Papo Reto, da TVC HD Canal 13.1.

Sobre os benefícios, Almeida ressaltou que, mesmo com mudanças na legislação, ainda é possível reduzir significativamente a conta de luz, além de contar com uma fonte de energia limpa e renovável. “A energia solar se paga ao longo da vida útil do sistema, que hoje chega a até 30 anos, com garantia de produção de fábrica”, afirmou.

Para tornar a tecnologia acessível, a Ener3 trabalha com diversas opções de pagamento, incluindo linhas de financiamento próprias, parcelamento no cartão de crédito ou boleto bancário. Antes de fechar o contrato, a empresa oferece simulação gratuita, planta 3D do projeto e visita técnica para avaliar a estrutura do imóvel. “O telhado impacta muito, por isso fazemos questão da visita para garantir a segurança e a eficiência do sistema”, explicou Almeida.

