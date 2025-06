Papo Reto: historiador fala sobre os 110 anos de Três Lagoas

No quadro Papo Reto, do programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, o historiador Rodrigo Fernandes abordou a “magnífica história” de Três Lagoas, que completa 110 anos em 15 de junho. Fernandes, que também comemora cinco anos de sua própria história na cidade, expressou seu prazer em discutir o legado do município.

Ele descreveu Três Lagoas como uma “cidade maravilhosa” com uma trajetória histórica importantíssima, que se estende para além do cenário regional, alcançando o nacional.

Para Fernandes, os 110 anos de Três Lagoas representam uma evolução cultural e socioeconômica ininterrupta, além de um forte vínculo com a região. Ele enfatizou a importância de compreender os caminhos que a cidade percorreu ao longo de sua história.

O historiador mencionou que, desde o início de sua formação, Três Lagoas já demonstrava um grande potencial territorial, mesmo com as dificuldades logísticas da época, como a distância de Campo Grande e a falta de estradas. A construção da ferrovia e a distância de Santana do Paranaíba tornavam a região de difícil acesso, mas seu potencial era evidente.