Papo Reto: Lar dos Idosos faz apelo por doações de fraldas geriátricas

No quadro Papo Reto, do programa TVC Agora, desta terça-feira (7), Valdomiro Aguirre, coordenador do Lar dos Idosos Eurípedes Barsanulfo e da Casa da Sopa, destacou a necessidade urgente de fraldas geriátricas, especialmente no tamanho G. A instituição enfrenta uma alta demanda, realizando cerca de oito trocas por dia para cada idoso, o que totaliza aproximadamente 250 fraldas diárias.