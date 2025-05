Papo Reto: prefeito Cassiano Maia faz balanço da administração e fala sobre projetos em Três Lagoas

Maia esclareceu que o processo de credenciamento envolve um processo licitatório e trâmites burocráticos, com controle do Tribunal de Contas e do Ministério Público, o que demanda tempo e cuidado .

Na área da saúde, o prefeito Cassiano Maia abordou a necessidade de reduzir as filas para exames e consultas, com a intenção de credenciar clínicas particulares e unidades de saúde para atender também pelo SUS . Ele explicou que há filas de espera em diversas especialidades e exames, como neurologia, reumatologia e ressonância magnética, e que o credenciamento busca otimizar o atendimento .

O prefeito também anunciou a finalização da contratação do transporte coletivo, com a ampliação da frota de oito para 12 ônibus, todos com ar-condicionado, Wi-Fi e acessibilidade . Foi implementada uma nova rota para o distrito de Arapuá e a prefeitura busca garantir a regularidade dos horários . Maia enfatizou a importância da mobilidade urbana para o desenvolvimento da cidade e a segurança no trânsito .

Ele ressaltou a importância do servidor público para a administração e a necessidade de um bom relacionamento com todos. O objetivo principal foi adequar o impacto da folha de pagamento à Lei de Responsabilidade Fiscal, o que foi alcançado ao final dos 120 dias.

Maia destacou que o início da gestão foi focado em entender o funcionamento da máquina pública e em enxugar os gastos, principalmente com a folha de pagamento. Segundo o prefeito, foi necessário analisar a situação de cada servidor, incluindo insalubridade e horas extras, para otimizar as despesas.

O prefeito anunciou a construção de uma segunda Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas no bairro Vila Nova e de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infanto Juvenil. A nova UPA visa melhorar o atendimento de emergência, enquanto o CAPS Infanto Juvenil busca atender a demandas de saúde mental, incluindo o tratamento de dependentes químicos e moradores de rua. A expectativa é que as construções sejam finalizadas até o final de 2025 ou início de 2026.

Reajuste Salarial e Valorização dos Servidores

Cassiano Maia pontuou sobre o reajuste salarial de 5,93% para os funcionários públicos e o aumento do vale-alimentação de R$ 350,00 para R$ 750,00. Segundo ele, o reajuste foi possível graças ao enxugamento da máquina pública e ao cumprimento dos índices da Lei de Responsabilidade Fiscal. O reajuste da educação será pago retroativamente a janeiro, conforme acordo com o sindicato (Sinted), enquanto o dos demais servidores da administração será a partir de maio. O prefeito destacou a importância da negociação com a classe e o compromisso de evitar greves.

Merenda Escolar e Material Didático

Sobre a merenda escolar, o prefeito negou as críticas de falta e afirmou que a prefeitura busca a terceirização do serviço para garantir melhor qualidade e eficiência, com alimentos balanceados e armazenamento adequado. Ele também informou que foram entregues 16 mil kits de material escolar no início do ano letivo, juntamente com os uniformes.

Pavimentação Asfáltica: Compromisso Mantido

Em relação à pavimentação asfáltica, o prefeito reafirmou o compromisso de asfaltar 100% da cidade durante seu mandato. Ele explicou que as obras estão em andamento em diversos bairros, mas que o período de chuvas tem causado transtornos e atrasos. Maia pediu a paciência dos moradores e garantiu que o asfalto chegará à porta de suas casas.

Reeleição: Foco no Trabalho

Ao ser questionado sobre a possibilidade de reeleição ou de disputar outros cargos, Cassiano afirmou que está focado em ser prefeito de Três Lagoas e realizar um bom trabalho para a população.

Considerações Finais

O prefeito agradeceu o espaço para se comunicar com a população e reforçou o compromisso com a transparência, honestidade e firmeza na gestão.