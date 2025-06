Papo Reto: professor e coordenador de Ciências Biológicas fala sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente

Para o professor, a data é crucial para conscientizar a população sobre a temática ambiental, que muitas vezes é negligenciada no dia a dia. “É uma data que fica muito marcada, então, por exemplo, na universidade onde trabalho, tem vários eventos a respeito disso, a gente vê isso nas escolas também sendo muito trabalhado, e muitas vezes até as empresas, a sociedade como um todo faz campanha em relação ao meio ambiente”, afirmou.

No quadro Papo Reto de quarta-feira (4), o professor e coordenador de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus Três Lagoas, Climbiê Ferreira Hall, abordou a relevância do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.

Hall enfatizou que a reflexão sobre o meio ambiente não deve se limitar a um único dia. Ele incentivou as pessoas a buscarem informações, pesquisarem e entenderem que atitudes individuais podem impactar positivamente o meio ambiente. Além disso, destacou a importância de observar como as empresas lidam com a questão ambiental e considerar o posicionamento de futuros representantes políticos sobre o tema.

O professor também mencionou que as mudanças ambientais podem ser percebidas no cotidiano, como alterações no regime hídrico que afetam as plantas e a presença de musgo em árvores, que pode indicar poluição e umidade. “Se você ver na cidade que você está, aqui em Três Lagoas, por exemplo, e você consegue ver o ambiente mudando, você pode ter certeza que uma causa ambiental está ali por trás”, concluiu.