Três Lagoas

Evento

Papo Reto: inscrições abertas para a 2ª Meia Maratona contra a Poliomielite

Quadro é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1

Pedro Tergolino

Quadro é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1 | Foto: Reprodução/TVC HD. Foto: Reprodução/TVC HD.
No dia 19 de outubro, Três Lagoas será palco da 2ª Meia Maratona de Combate à Poliomielite, uma iniciativa do Rotary Club Costa Leste, que une esporte e conscientização sobre a importância da vacinação contra a pólio. O evento deve reunir 500 atletas, divididos por categorias de idade e quilometragem.

O vice-presidente do Rotary Costa Leste, tenente Reinaldo Cândido da Silva, durante o quadro Papo Reto, do programa TVC Agora, da TVC HD, canal 13.1, destacou que a prova já se tornou referência.

“Nós programamos a corrida em si para 500 atletas e já está tudo praticamente pronto. Nossa expectativa é zerar as vagas até o dia 5 de outubro”, afirmou.

A inscrição é no valor de R$ 100 e dá direito a um kit completo, com camiseta, chip de peito e suporte durante a prova. Parte da renda será revertida para o Fundo Mundial de Combate à Poliomielite, além de projetos sociais do Rotary, em Três Lagoas.

Além da corrida, o evento contará com a presença de atletas de renome.

“Neste ano teremos o Zequinha Barbosa como embaixador da prova. Ele já confirmou presença na entrega dos kits e no dia da corrida, marcando ainda mais a importância do evento”, disse o tenente.

A estrutura montada prevê mais de 100 pessoas no staff, postos de hidratação a cada 3 km e distribuição de frutas e isotônicos na chegada. O percurso também foi ajustado para privilegiar os cartões-postais da cidade, como as lagoas.

“Queremos transformar essa prova em um marco da cidade, como acontece com a São Silvestre em São Paulo ou a Maratona de Boston. Três Lagoas tem potencial para entrar no calendário nacional”, completou Cândido.

O evento busca não apenas movimentar o esporte, mas também reforçar a importância da vacinação.

“O esporte e a campanha contra a pólio têm a mesma causa: saúde. A poliomielite ainda existe em alguns países, e precisamos manter a população em alerta. Enquanto não for erradicada no mundo, precisamos estar atentos”, destacou.

O Rotary Club Costa Leste reforça o convite para toda a comunidade.

“Não deixem para a última hora. Tenho certeza que será uma grande festa, preparada com todo carinho para os corredores de Três Lagoas e região”, finalizou o vice-presidente.

