Parceria público-privada garantirá 100% de iluminação em LED

O ano de 2025 começou com muitas reclamações sobre a iluminação pública em Três Lagoas. A falta de manutenção tem gerado preocupação entre os moradores, que reclamam de ruas inteiras no escuro e dificuldades para registrar solicitações de reparo. Atualmente, a cidade conta com 21 mil pontos de iluminação pública.

Diante desse cenário, o prefeito Cassiano Maia (PSDB) reconheceu o problema, mas afirmou que já há sinais de melhorias. “Realmente é um problema, mas eu me lembro do começo da minha gestão, quando recebíamos um número muito maior de reclamações. Conversamos com a empresa de manutenção e, desde janeiro, ela nos prometeu uma mudança significativa. Já percebi uma melhora, venho acompanhando as trocas de lâmpadas em relação ao início do ano”, declarou.

Segundo o prefeito, a solução definitiva para o problema passa pela parceria público-privada (PPP) da iluminação pública. “Quarta-feira foi o último dia de recurso para que pudéssemos dar andamento na parceria, mas tivemos um recurso apresentado. Estamos em prazo de resposta para ressignificar esse entendimento, mas a busca por essa parceria é fundamental para melhorar as implementações no setor”, explicou.