Parcerias aos sábados fortalecem doações de sangue no Hemosul de Três Lagoas

O Hemosul de Três Lagoas (MS) tem contado com o apoio de empresas e instituições locais para fortalecer as doações de sangue aos sábados. A iniciativa tem se mostrado fundamental para manter o estoque da unidade em níveis satisfatórios e atender às demandas da cidade e de outros municípios do estado.

De acordo com Karine Barro, chefe do Hemosul em Três Lagoas, o envolvimento das empresas tem sido essencial. Além de contribuírem com a causa, muitas optam pelos sábados como forma de facilitar a participação dos funcionários, sem comprometer a rotina de trabalho durante a semana.

“Algumas empresas preferem não liberar os funcionários nos dias úteis. Por isso, o atendimento aos sábados atende à necessidade da empresa, do colaborador e do próprio Hemosul”, explicou Karine.

Para o mês de abril, já estão confirmadas campanhas em parceria com a Polícia Militar e a Comunidade Espírita Chico Xavier. O cronograma segue aberto para novos agendamentos, que podem ser feitos diretamente com o setor de assistência social da unidade.

Estoque é distribuído a outros municípios

A unidade de Três Lagoas coleta, em média, de 350 a 400 bolsas de sangue por mês. Quando há excedente, parte do material é enviada para a capital, Campo Grande, de onde é redistribuído para outras cidades do interior, conforme a demanda da rede estadual do Hemosul.

Apesar do estoque geral estar em condições adequadas, há escassez de alguns tipos sanguíneos. As tipagens com fator RH negativo, como B negativo e O negativo, estão em falta e são as mais necessárias neste momento.

“Graças a Deus, temos estoque da maioria das tipagens. Mas ainda estamos com baixa dos tipos RH negativo e reforçamos o pedido à população”, destacou Karine.

Doadores reforçam a importância da ação

O Hemosul recebe doadores de segunda a sábado, das 7h às 12h. Entre os voluntários está a técnica de enfermagem Leandra dos Santos Costa, que realizou sua segunda doação.

“Venho com alegria, porque sei que esse sangue pode ajudar uma vida. Muitas pessoas precisam e nem sempre há disponibilidade nos estoques”, afirmou Leandra.

Já o doador Antônio Ferreira, que há mais de 15 anos realiza doações frequentes, reforçou o compromisso com o bem coletivo.

“Tenho saúde e, se está sobrando para mim, posso doar para quem precisa”, disse.

Como doar

Para ser doador, é necessário:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização dos responsáveis);

Estar em boas condições de saúde;

Estar alimentado no momento da doação;

Levar um documento oficial com foto.

Empresas e instituições interessadas em organizar campanhas aos sábados devem entrar em contato com o setor de assistência social do Hemosul de Três Lagoas para realizar o agendamento.

A unidade reforça que está de portas abertas para novas parcerias que ajudem a salvar vidas por meio da doação de sangue.