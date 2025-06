Parlamento Jovem realiza primeira sessão com participação ativa dos vereadores mirins

A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou nesta quarta-feira (25) a primeira sessão ordinária do Parlamento Jovem, com a presença dos 16 jovens vereadores eleitos. A iniciativa, idealizada pelo vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão, presidente da Câmara, contou com apoio de parlamentares e da Escola do Legislativo.

A sessão começou com a leitura da renúncia de Emily Vitória, da Escola Dom Aquino Correa, substituída pelo suplente Ryan Gomes. Em seguida, foi apresentada a primeira proposta legislativa: o Projeto de Lei nº 1, de autoria de Leonardo Alencar (Sesi), que cria um programa de promoção da saúde mental e combate ao bullying nas escolas. O texto foi encaminhado para análise de comissão formada pelos próprios jovens vereadores.

Na tribuna, os parlamentares mirins defenderam indicações e propuseram melhorias para a cidade, abordando temas como mobilidade urbana, segurança, educação, saúde mental, cultura e meio ambiente. Entre os destaques, pedidos de ciclovias, reforma de escolas, regulamentação do uso de bicicletas elétricas, iluminação pública e melhorias no transporte coletivo para estudantes.

A presidente do Parlamento Jovem, Sara Cortes, encerrou os discursos destacando o protagonismo juvenil e agradecendo o suporte da Câmara para a realização do programa.

Principais indicações dos jovens vereadores: