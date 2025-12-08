Veículos de Comunicação
Celebração

Paróquia organiza programação religiosa e festiva em homenagem a Santa Luzia

Festividades incluem tríduo, procissão, quermesse e rifa em homenagem à padroeira a partir do dia 10

Ana Cristina Santos

O evento será realizado nos dias 13 e 14 e é aberto à comunidade. Foto: Reprodução/TVC HD.
O evento será realizado nos dias 13 e 14 e é aberto à comunidade. Foto: Reprodução/TVC HD.

A Paróquia de Santa Luzia inicia, no dia 10 de dezembro, a programação em homenagem à padroeira, com atividades religiosas e momentos de confraternização. O tríduo será realizado nos dias 10, 11 e 12, sempre às 19 horas, e antecede a celebração do dia de Santa Luzia, comemorado em 13 de dezembro, data em que haverá missa, procissão e o retorno da imagem externa da santa, acompanhada de bênção à comunidade.

A celebração deste ano traz como tema o cuidado com a criação, destacando a importância da preservação do meio ambiente, da responsabilidade social e da proteção à “casa comum”. Segundo o padre Fábio de Oliveira, além da espiritualidade, a festa busca fortalecer vínculos comunitários e reforçar devoções relacionadas à saúde e à visão, símbolo associado a Santa Luzia.

A programação social inclui o tradicional pastelão nos dias 11 e 12 e, a partir do dia 13, a quermesse com comidas típicas e atrações no salão paroquial. O evento será realizado nos dias 13 e 14 e é aberto à comunidade.

Além das celebrações especiais, a paróquia mantém sua rotina de missas: às quintas-feiras, às 19 horas; aos domingos, às 8 e às 19 horas; e, na primeira sexta-feira do mês, às 15 horas. A comunidade, segundo o padre, tem participado de forma expressiva nas atividades religiosas e nas ações das comunidades paroquiais.

Para ajudar na organização da festa, está sendo realizada a rifa da padroeira. O prêmio principal é uma moto Honda Bis e o valor de cada número é R$ 10. A premiação inclui ainda um ar-condicionado, um celular e um micro-ondas. Os bilhetes podem ser adquiridos na Secretaria Paroquial ou com agentes de pastoral.

