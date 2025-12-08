Paróquia organiza programação religiosa e festiva em homenagem a Santa Luzia

A Paróquia de Santa Luzia inicia, no dia 10 de dezembro, a programação em homenagem à padroeira, com atividades religiosas e momentos de confraternização. O tríduo será realizado nos dias 10, 11 e 12, sempre às 19 horas, e antecede a celebração do dia de Santa Luzia, comemorado em 13 de dezembro, data em que haverá missa, procissão e o retorno da imagem externa da santa, acompanhada de bênção à comunidade.

A celebração deste ano traz como tema o cuidado com a criação, destacando a importância da preservação do meio ambiente, da responsabilidade social e da proteção à “casa comum”. Segundo o padre Fábio de Oliveira, além da espiritualidade, a festa busca fortalecer vínculos comunitários e reforçar devoções relacionadas à saúde e à visão, símbolo associado a Santa Luzia.

A programação social inclui o tradicional pastelão nos dias 11 e 12 e, a partir do dia 13, a quermesse com comidas típicas e atrações no salão paroquial. O evento será realizado nos dias 13 e 14 e é aberto à comunidade.