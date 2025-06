Parque de diversão da Expotrês abrirá exclusivamente para crianças com deficiência nesta quinta-feira

Na tarde desta quinta-feira (12), o parque de diversão da Expotrês será reservado para crianças com deficiência, em uma ação chamada “Dia do Silêncio”. O evento acontecerá das 14h às 16h, oferecendo um espaço tranquilo e seguro para que possam brincar de forma gratuita, longe da agitação da feira.

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Três Lagoas, Expotrês e o Sindicato Rural (SRTL), com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e da Defesa Civil, que estarão responsáveis pela organização e segurança do local. Para participar, as crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de idade e apresentar identificação.