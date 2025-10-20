Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Revitalização

Parque Linear será inaugurado em novembro na avenida Rosário Congro

Projeto revitaliza antigo traçado ferroviário e cria novo espaço de lazer e convivência no centro da cidade

Ana Cristina Santos

Parque linear foi construído na extensão da avenida Rosário Congro. Foto: Reprodução/RCN 67.
Parque linear foi construído na extensão da avenida Rosário Congro. Foto: Reprodução/RCN 67.

A Prefeitura de Três Lagoas se prepara para inaugurar, em novembro, o Parque Linear, construído na avenida Rosário Congro. Com investimento de R$ 6,6 milhões, o projeto revitaliza parte do antigo traçado ferroviário que cortava o centro da cidade e transforma o espaço em uma área moderna e atrativa para lazer, práticas esportivas e convivência comunitária.

Idealizado para promover atividades ao ar livre, o parque conta com pista de caminhada, ciclovia, bancos, áreas de descanso e quadras de beach tennis. A iluminação foi projetada com luminárias ornamentais, que proporcionam conforto visual e segurança para os frequentadores, especialmente durante o período noturno.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Osmar Dias, a obra está praticamente concluída. “A única etapa que falta é a desmobilização do canteiro da empresa. Procuramos o que há de melhor para Três Lagoas, especialmente nas quadras esportivas, para que as pessoas possam usufruir de um espaço de qualidade”, destacou.

Notícias Relacionadas

O secretário afirmou ainda que o Parque Linear representa um importante ganho para a cidade. “Estamos trabalhando para oferecer mais comodidade e qualidade de vida à população. O parque vai ser um ponto de encontro, um espaço para quem gosta de caminhar, pedalar ou simplesmente sentar e tomar um tereré no fim da tarde”, disse.

Além da entrega do novo parque, a Secretaria de Infraestrutura estuda outros projetos de revitalização urbana. Entre as propostas estão melhorias no entorno do Exército e a requalificação dos canteiros centrais da cidade. Osmar também adiantou que há planos para futuramente investir na avenida Ranulfo Marques Leal, considerada o principal cartão de visitas de Três Lagoas. “O primeiro ano de gestão foi de ajustes, mas agora entramos em um novo momento. Muitas pessoas estão vindo para morar e investir na cidade, e isso mostra que Três Lagoas está crescendo com planejamento e valorizando os espaços públicos”, ressaltou o secretário.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos