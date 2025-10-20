Parque Linear será inaugurado em novembro na avenida Rosário Congro

A Prefeitura de Três Lagoas se prepara para inaugurar, em novembro, o Parque Linear, construído na avenida Rosário Congro. Com investimento de R$ 6,6 milhões, o projeto revitaliza parte do antigo traçado ferroviário que cortava o centro da cidade e transforma o espaço em uma área moderna e atrativa para lazer, práticas esportivas e convivência comunitária.

Idealizado para promover atividades ao ar livre, o parque conta com pista de caminhada, ciclovia, bancos, áreas de descanso e quadras de beach tennis. A iluminação foi projetada com luminárias ornamentais, que proporcionam conforto visual e segurança para os frequentadores, especialmente durante o período noturno.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Osmar Dias, a obra está praticamente concluída. “A única etapa que falta é a desmobilização do canteiro da empresa. Procuramos o que há de melhor para Três Lagoas, especialmente nas quadras esportivas, para que as pessoas possam usufruir de um espaço de qualidade”, destacou.