Parque Linear será inaugurado em novembro na avenida Rosário Congro

A Prefeitura de Três Lagoas se prepara para inaugurar, em novembro, o Parque Linear, construído na avenida Rosário Congro. Com investimento de R$ 6,6 milhões, o projeto revitaliza parte do antigo traçado ferroviário que cortava o centro da cidade e transforma o espaço em uma área moderna e atrativa para lazer, práticas esportivas e convivência comunitária.
Idealizado para promover atividades ao ar livre, o parque conta com pista de caminhada, ciclovia, bancos, áreas de descanso e quadras de beach tennis. A iluminação foi projetada com luminárias ornamentais, que proporcionam conforto visual e segurança para os frequentadores, especialmente durante o período noturno.
Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Osmar Dias, a obra está praticamente concluída. “A única etapa que falta é a desmobilização do canteiro da empresa. Procuramos o que há de melhor para Três Lagoas, especialmente nas quadras esportivas, para que as pessoas possam usufruir de um espaço de qualidade”, destacou.
O secretário afirmou ainda que o Parque Linear representa um importante ganho para a cidade. “Estamos trabalhando para oferecer mais comodidade e qualidade de vida à população. O parque vai ser um ponto de encontro, um espaço para quem gosta de caminhar, pedalar ou simplesmente sentar e tomar um tereré no fim da tarde”, disse.
Além da entrega do novo parque, a Secretaria de Infraestrutura estuda outros projetos de revitalização urbana. Entre as propostas estão melhorias no entorno do Exército e a requalificação dos canteiros centrais da cidade. Osmar também adiantou que há planos para futuramente investir na avenida Ranulfo Marques Leal, considerada o principal cartão de visitas de Três Lagoas. “O primeiro ano de gestão foi de ajustes, mas agora entramos em um novo momento. Muitas pessoas estão vindo para morar e investir na cidade, e isso mostra que Três Lagoas está crescendo com planejamento e valorizando os espaços públicos”, ressaltou o secretário.