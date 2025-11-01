Parque Linear transforma antigo trecho ferroviário em novo ponto de encontro de Três Lagoas

O Parque Linear construído na extensão da avenida Rosário Congro foi inaugurado na noite de quinta-feira (30), em cerimônia que reuniu autoridades, vereadores e secretários municipais. Com investimento de R$ 6,75 milhões, o espaço revitaliza uma das áreas mais simbólicas do centro urbano e consolida uma nova fase na paisagem de Três Lagoas.

O local, que por décadas abrigou os trilhos da antiga Noroeste do Brasil, agora abriga um parque moderno, com mais de 41 mil metros quadrados de área construída. O que antes era um terreno abandonado deu lugar a um ambiente arborizado e iluminado, pensado para a convivência de famílias, esportistas e visitantes.



A estrutura reúne quatro quadras de areia, pistas de caminhada e ciclovia, playground, academia ao ar livre, paraciclos, área de convivência e espaço destinado a animais de estimação. O projeto também inclui iluminação ornamental, que valoriza o espaço e garante segurança durante a noite.