Parque Linear transforma antigo trecho ferroviário em novo ponto de encontro de Três Lagoas

O Parque Linear construído na extensão da avenida Rosário Congro foi inaugurado na noite de quinta-feira (30), em cerimônia que reuniu autoridades, vereadores e secretários municipais. Com investimento de R$ 6,75 milhões, o espaço revitaliza uma das áreas mais simbólicas do centro urbano e consolida uma nova fase na paisagem de Três Lagoas.
O local, que por décadas abrigou os trilhos da antiga Noroeste do Brasil, agora abriga um parque moderno, com mais de 41 mil metros quadrados de área construída. O que antes era um terreno abandonado deu lugar a um ambiente arborizado e iluminado, pensado para a convivência de famílias, esportistas e visitantes.
A estrutura reúne quatro quadras de areia, pistas de caminhada e ciclovia, playground, academia ao ar livre, paraciclos, área de convivência e espaço destinado a animais de estimação. O projeto também inclui iluminação ornamental, que valoriza o espaço e garante segurança durante a noite.
Durante a solenidade de inauguração, o prefeito Cassiano Maia destacou o simbolismo da obra e lembrou a importância histórica da área para o desenvolvimento do município. “Três Lagoas começou a crescer a partir da antiga NOB, mas os trilhos acabaram dividindo a cidade. Hoje essa divisão chega ao fim. A avenida Rosário Congro passa a interligar os bairros e se torna um boulevard moderno, com áreas esportivas, iluminação eficiente e espaço para todas as idades”, afirmou.
O novo parque marca o início de uma política de reurbanização que valoriza a ocupação sustentável dos espaços públicos. Segundo a administração municipal, a proposta é oferecer um ambiente acessível, seguro e voltado ao lazer, estimulando o convívio e o sentimento de pertencimento.
Além da entrega do novo parque, a Secretaria de Infraestrutura estuda outros projetos de revitalização urbana. Entre as propostas estão melhorias no entorno do Exército e a requalificação dos canteiros centrais da cidade. Há também planos para futuramente investir na avenida Ranulfo Marques Leal, considerada oum dos cartões de visitas de Três Lagoas.