Parquinho da Lagoa Maior é interditado e brinquedos infláveis são instalados

A principal área de lazer infantil de Três Lagoas, o Parquinho da Lagoa Maior, foi interditado temporariamente para obras de revitalização. O espaço passará por troca de brinquedos danificados, reparos estruturais e substituição completa do cercado, conforme informou a Prefeitura.

Para garantir a diversão das crianças durante o período de obras, foram instalados brinquedos infláveis ao lado do parquinho. A iniciativa da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer visa atender à grande demanda do período de férias escolares. “A gente está suprindo essa necessidade para que as crianças possam continuar brincando e os pais possam manter seus afazeres. Temos nossa equipe monitorando tudo, o que garante mais segurança”, explicou o diretor da pasta, Sávio Bernardes.

O atendimento com os brinquedos infláveis acontece todos os dias, das 7h às 15h, com presença de monitores da prefeitura. A previsão é de que esse esquema funcione até o fim da próxima semana, podendo ser prorrogado. Além da área infantil, o projeto de revitalização também contempla manutenção nos equipamentos da academia ao ar livre, oferecendo mais conforto e segurança às famílias que frequentam o local.