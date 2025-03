Participação feminina na política: desafio persistente em Três Lagoas

A presença feminina na política ainda é um desafio em diversas regiões do Brasil, e Três Lagoas reflete esse cenário de desigualdade. Um estudo recente da organização Tewá 2025 revelou que o município tem o pior desempenho para mulheres em Mato Grosso do Sul e ocupa a 13ª pior posição no Brasil entre os 319 municípios com mais de 100 mil habitantes. O levantamento, baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, classificou a qualidade de vida das mulheres em Três Lagoas como “muito baixa”, sendo a baixa participação feminina na política um dos principais fatores para essa classificação.

Atualmente, as mulheres são minoria na Câmara Municipal de Três Lagoas e em outros cargos públicos de liderança. Enquanto na legislatura passada a Câmara contava com cinco vereadoras, hoje são apenas três. O retrocesso é ainda mais significativo quando se considera que, em 1997, o Legislativo municipal chegou a ter oito vereadoras, tornando-se uma das Câmaras mais femininas do Brasil na época.

A vereadora Evalda Reis (MDB) ressalta a importância da presença feminina na política e lamenta a queda no número de mulheres eleitas. “Já tivemos momentos em que essa Casa teve oito mulheres, e uma delas foi presidente. Hoje, somos apenas três, mas seguimos fazendo a diferença. Vejo com tristeza a falta de interesse da mulher em participar e se colocar à disposição da sociedade. A mulher faz a diferença, onde quer que esteja, pois tem um olhar diferenciado. Quero ver o dia em que teremos paridade entre homens e mulheres na política”, afirmou.

A especialista em Geografia Urbana e Questões de Género da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Patrícia Helena Milani, explica que a política ainda é um ambiente predominantemente masculino, refletindo um cenário nacional de desigualdade. “Embora as mulheres sejam a maioria entre os eleitores, sua presença no cenário político ainda é muito baixa. Mesmo com recursos destinados ao financiamento de candidaturas femininas, o Brasil, em níveis nacional, estadual e municipal, não tem alcançado os índices esperados”, analisa.