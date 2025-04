Páscoa deve movimentar mais de R$ 16 milhões no comércio de Três Lagoas

A Páscoa deste ano promete aquecer a economia de Três Lagoas. Segundo pesquisa divulgada pela Fecomércio-MS em parceria com o Sebrae, a expectativa é de que mais de R$ 16 milhões circulem no comércio local durante o período, com destaque absoluto para a venda de chocolates.

O levantamento mostra que o gasto médio por consumidor na cidade foi estimado em R$ 510, considerando a compra de chocolates e os gastos com celebrações. No entanto, a maioria dos consumidores deve focar nos presentes: mais de 69% dos entrevistados afirmaram que vão comprar chocolates nesta Páscoa.

De acordo com a pesquisa, dos mais de R$ 16 milhões previstos em movimentação, cerca de R$ 12 milhões devem ser destinados exclusivamente à compra de chocolates. Os ovos de Páscoa industrializados lideram a preferência, com 87% das intenções de compra, mas há espaço também para opções artesanais, como ovos caseiros, bombons e cestas temáticas.

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, a data é uma das mais importantes para o setor. “A Páscoa se tornou uma data muito importante para todo o comércio e nós esperamos que, de acordo com a pesquisa, tenhamos um aumento de aproximadamente 19% a 20% nas vendas em relação ao ano passado. Será um valor a mais injetado no comércio local”, afirmou.

Apesar das expectativas positivas, o dirigente lembra que o cenário econômico ainda é desafiador. “A nossa macroeconomia não vai bem. São muitos altos e baixos, aumento de juros, aumento no custo das mercadorias. Isso tudo é ruim tanto para o comerciante quanto para o consumidor. Mas o comércio segue trabalhando e buscando oportunidades como essa para se fortalecer”, destacou.