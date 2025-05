Passageiros aprovam nova frota de ônibus em Três Lagoas

Os moradores de Três Lagoas já começaram a sentir a diferença no transporte coletivo. A nova frota de ônibus começou a circular nesta segunda-feira (5) com uma série de melhorias — e o melhor: com gratuidade garantida até o próximo sábado, dia 10 de maio.

São doze novos ônibus, sendo dez em operação e dois de reserva, que agora circulam pelas principais linhas da cidade. Os veículos são modernos, contam com ar-condicionado, entradas USB para carregamento de celular, Wi-Fi gratuito e total acessibilidade para pessoas com deficiência. A novidade foi apresentada pela prefeitura no último sábado (3), como parte do projeto de modernização do sistema de mobilidade urbana do município.

A população tem aprovado o novo serviço. A manicure Auneri da Silva comemorou a mudança:

“Estou achando ótimo, já estava na hora de termos um ônibus digno da nossa cidade.”

A camareira Helena Francisco também já experimentou o novo transporte e destacou os benefícios: “Andei, ótimo, né? A gente que tem filhos nas escolas, às vezes precisa dar um recadinho, tem Wi-Fi, está ótimo. E de graça essa semana, melhor ainda. Para quem ainda não recebeu o pagamento e precisa vir ao centro ou ao médico, está disponível.” Ela também aprovou o conforto. “Gostei do ar-condicionado, os ônibus são bem confortáveis.”

O aposentado Aristide José de Sousa compartilhou a mesma opinião: