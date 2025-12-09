Passageiros enfrentam novo atraso em ônibus da Expresso Adamantina

Os problemas envolvendo os ônibus da Expresso Adamantina voltaram a causar transtornos para passageiros que dependem do transporte interestadual. Nesta segunda-feira (8), a cena se repetiu no Terminal Rodoviário de Três Lagoas, onde usuários aguardavam por um ônibus que não chegou no horário previsto. Segundo funcionários da empresa, o veículo que seguia de Curitiba para Cassilândia quebrou durante o trajeto, interrompendo a viagem e provocando o atraso.

Para quem aguardava no terminal, a falta de informações foi um dos principais motivos de indignação. A parecida de Oliveira Campos contou que precisou procurar o guichê para saber o que estava acontecendo. “Um descaso, porque primeiro eu tive que ir lá. Nove horas eu fui lá perguntar por que o ônibus estava atrasado. Eles não vieram dar uma satisfação, que era o mínimo. Disseram que o ônibus estava estragado no pedágio e que o mecânico ia verificar. O ônibus sai às oito e já eram quase dez horas sem previsão. Deram um telefone 0800, mas não funciona”, relatou.

A empresa confirmou que o ônibus quebrou e que não havia previsão de chegada à rodoviária. Passageiros relataram que situações como essa se tornaram frequentes. A professora Isabôh Mizzza Veloso, moradora de Aparecida do Taboado, veio a Três Lagoas para prestar concurso e também foi afetada. “Sempre utilizo e, às vezes, ele atrasa. Às vezes não. Mas isso é recorrente. Como não tenho carro, preciso pegar o ônibus para vir a Três Lagoas. Os atrasos são por problemas mecânicos, banheiro, quebra do ônibus, mas nunca dão uma resposta efetiva”, afirmou.

Para passageiros que aguardam em pontos na estrada, o transtorno é ainda maior. Lourdes Melo Mato, que mora em uma fazenda próxima a Selvíria, contou que o marido foi buscá-la no local combinado, mas o ônibus não passou.