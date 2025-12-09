Veículos de Comunicação
Transtornos

Passageiros enfrentam novo atraso em ônibus da Expresso Adamantina

Reclamações sobre atrasos e quebras de veículos continuam se repetindo no transporte interestadual

Ana Cristina Santos

Em nota, a Expresso Adamantina informou que está apurando o ocorrido no Terminal Rodoviário de Três Lagoas e que a equipe de atendimento esteve no local prestando suporte e orientações aos passageiros. Foto: Reprodução/TVC HD.

Os problemas envolvendo os ônibus da Expresso Adamantina voltaram a causar transtornos para passageiros que dependem do transporte interestadual. Nesta segunda-feira (8), a cena se repetiu no Terminal Rodoviário de Três Lagoas, onde usuários aguardavam por um ônibus que não chegou no horário previsto. Segundo funcionários da empresa, o veículo que seguia de Curitiba para Cassilândia quebrou durante o trajeto, interrompendo a viagem e provocando o atraso.

Para quem aguardava no terminal, a falta de informações foi um dos principais motivos de indignação. A parecida de Oliveira Campos contou que precisou procurar o guichê para saber o que estava acontecendo. “Um descaso, porque primeiro eu tive que ir lá. Nove horas eu fui lá perguntar por que o ônibus estava atrasado. Eles não vieram dar uma satisfação, que era o mínimo. Disseram que o ônibus estava estragado no pedágio e que o mecânico ia verificar. O ônibus sai às oito e já eram quase dez horas sem previsão. Deram um telefone 0800, mas não funciona”, relatou.

A empresa confirmou que o ônibus quebrou e que não havia previsão de chegada à rodoviária. Passageiros relataram que situações como essa se tornaram frequentes. A professora Isabôh Mizzza Veloso, moradora de Aparecida do Taboado, veio a Três Lagoas para prestar concurso e também foi afetada. “Sempre utilizo e, às vezes, ele atrasa. Às vezes não. Mas isso é recorrente. Como não tenho carro, preciso pegar o ônibus para vir a Três Lagoas. Os atrasos são por problemas mecânicos, banheiro, quebra do ônibus, mas nunca dão uma resposta efetiva”, afirmou.

Para passageiros que aguardam em pontos na estrada, o transtorno é ainda maior. Lourdes Melo Mato, que mora em uma fazenda próxima a Selvíria, contou que o marido foi buscá-la no local combinado, mas o ônibus não passou.

“Meu marido saiu da fazenda e está em Selvíria me esperando, porque eu falei que era oito horas. Até agora nada. Está difícil. O banheiro é um real para usar, mas quantas vezes a gente precisa pagar esperando? Ninguém veio falar nada, e ficamos aqui sem saber o que fazer, com a passagem comprada e nenhuma informação”, desabafou.

Enquanto aguardam providências, os usuários seguem preocupados com a qualidade e a segurança do transporte oferecido. Muitos temem que episódios como o desta segunda-feira continuem fazendo parte da rotina.

Em nota, a Expresso Adamantina informou que está apurando o ocorrido no Terminal Rodoviário de Três Lagoas e que a equipe de atendimento esteve no local prestando suporte e orientações aos passageiros. Também afirmou que foram disponibilizados lanche e água aos usuários afetados. A empresa reforçou o compromisso com segurança, conforto e transparência.

