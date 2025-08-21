Veículos de Comunicação
Evento

Passeata sobre violência digital será realizada neste sábado em Três Lagoas

O evento acontece a partir das 16h, na Lagoa Maior

Pedro Tergolino

Além da passeata, haverá um encontro aberto ao público na sexta-feira (23), às 19h, na igreja sede localizada na rua Bruno Garcia, nº 981, no centro. Foto: Reprodução/TVC HD.
Além da passeata, haverá um encontro aberto ao público na sexta-feira (23), às 19h, na igreja sede localizada na rua Bruno Garcia, nº 981, no centro. Foto: Reprodução/TVC HD.

Neste sábado (24), a Igreja Adventista do Sétimo Dia promove em Três Lagoas a tradicional passeata do projeto “Quebrando o Silêncio”, que neste ano terá como foco os perigos da violência digital. O evento acontece a partir das 16h, na Lagoa Maior, com caminhada, carros de som e distribuição gratuita de materiais educativos.

De acordo com o pastor Felipe Mariano, recém-chegado à cidade, a iniciativa busca conscientizar especialmente crianças e adolescentes, público mais vulnerável ao ambiente virtual.

“Nós vamos entregar revistas e panfletos para adultos, jovens e crianças, com informações sobre como enfrentar os riscos da violência digital e preservar a saúde mental na convivência com o mundo online”, explicou o pastor.

O projeto, realizado há mais de 20 anos em todo o país, tem programação especial em Três Lagoas. Além da passeata, haverá um encontro aberto ao público na sexta-feira (23), às 19h, na igreja sede localizada na rua Bruno Garcia, nº 981, no centro.

“Será um debate com educadores, psicólogos e pastores, respondendo dúvidas e orientando a comunidade sobre o tema. Queremos ser relevantes para a sociedade e colaborar com o bem-estar das famílias”, destacou Mariano.

O evento é aberto a todos os moradores, independentemente de religião.

