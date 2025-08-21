Passeata sobre violência digital será realizada neste sábado em Três Lagoas

Neste sábado (24), a Igreja Adventista do Sétimo Dia promove em Três Lagoas a tradicional passeata do projeto “Quebrando o Silêncio”, que neste ano terá como foco os perigos da violência digital. O evento acontece a partir das 16h, na Lagoa Maior, com caminhada, carros de som e distribuição gratuita de materiais educativos.

De acordo com o pastor Felipe Mariano, recém-chegado à cidade, a iniciativa busca conscientizar especialmente crianças e adolescentes, público mais vulnerável ao ambiente virtual.