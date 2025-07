Pastor Túlio Mesquita fala sobre Caravana da Esperança, que será realizada neste sábado

Em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, o pastor Túlio Mesquita explicou que a ação faz parte do projeto Caleb, que mobiliza principalmente os jovens adventistas para atuarem em ações sociais durante as férias.

A Igreja Adventista do Sétimo Dia promove neste sábado (26), a Caravana Caleb – Caravana da Esperança, em Três Lagoas, com programação especial aberta a toda a comunidade. O evento será realizado a partir das 19h30, no Vieira Festas, localizado na avenida Rosário Congro, nº 2145.

Neste ano, a carreata terá trajeto modificado, com saída às 18h, da frente do Supermercado Thomé, na rua Yamaguchi, na Vila Carioca

O evento deste sábado contará com mensagem de esperança, ministrada pelo pastor Ivanir, responsável pelo setor de evangelismo da Igreja Adventista no Mato Grosso do Sul. Também haverá sorteio de brindes e apresentação musical com o cantor Gabriel Prado. A participação é gratuita e aberta a todos, independentemente de religião.

Além da caravana, a igreja também mantém o projeto “Viva um Novo Tempo”, voltado a famílias em situação de vulnerabilidade, com distribuição de cestas básicas e apoio comunitário.