Pastora evangélica em Três Lagoas lança livro ‘Conexão Destino - A Protagonista’

Ela participa como coautora com o capítulo “ Decida viver o enredo que o céu escreveu ” , no qual compartilha sua experiência em um relacionamento abusivo que a impedia de ser protagonista da própria vida e limitava até sua fé.

Em entrevista ao RCN Notícias, a bispa contou que o convite para participar do livro surgiu da missionária Débora Almeida, do Rio de Janeiro.

A bispa Jocelene Lopes Borges, conhecida carinhosamente como Jô, lança no próximo dia 19 de julho, às 17h30, na Biblioteca Municipal de Três Lagoas, o livro “Conexão Destino – A Protagonista”, obra que reúne histórias reais de 24 mulheres de várias partes do mundo, como Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Cada relato aborda superação, fé e coragem para enfrentar desafios, trazendo mensagens de esperança para quem passa por momentos difíceis.

Além de histórias sobre relacionamentos difíceis, a obra traz testemunhos de mulheres que enfrentaram enfermidades, divórcios e situações de quase morte, sempre mostrando como a fé foi fundamental para superar cada obstáculo.

“Deus tem um propósito para cada pessoa. Muitas vezes, as dificuldades tentam nos desviar, mas precisamos confiar que Ele já escreveu uma história de vitória para nós”, afirmou Borges.

Os exemplares do livro podem ser adquiridos diretamente com a autora pelo Instagram @bispajoceleneborges, por R$ 60 cada ou R$ 100 no combo com o primeiro livro, Conexão Destino. O lançamento contará com momento de adoração e sessão de autógrafos.