Patronato abre inscrições para reeducandos participarem do Encceja e concluírem os estudos

Reeducandos em Três Lagoas têm uma nova oportunidade de avançar na escolaridade e, ao mesmo tempo, conquistar remissão de pena. O Patronato Penitenciário está com inscrições abertas para os interessados em participar do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), voltado para quem ainda não concluiu o ensino fundamental ou médio.

As inscrições vão até o dia 11 de julho e devem ser feitas diretamente no Patronato, localizado na rua Viçosa, 410, Vila dos Ferroviários. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 12h30 às 16h. Os candidatos devem levar CPF e informar o nível de escolaridade (fundamental ou médio) que pretendem concluir.

De acordo com a diretora do Patronato, Antônia Eva, podem participar reeducandos que estão em regime aberto, livramento condicional, semiaberto e monitorados com tornozeleira eletrônica, tanto do sexo masculino quanto feminino. “Qualquer um que esteja nessa condição e não tenha concluído o ensino fundamental ou médio pode se inscrever”, reforçou Eva.

As provas do Encceja estão marcadas para os dias 23 e 24 de setembro e acontecerão na Missão Salesiana, localizada no bairro Vila Piloto.