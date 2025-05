Polícia Militar Rural apreende menor com meia tonelada de drogas em Três Lagoas

Policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Rural, apreenderam, na madrugada desta quarta-feira (28), uma grande carga de entorpecentes, totalizando 525 quilos de maconha, 145 quilos de skunk e 1 quilo de haxixe. Além da apreensão, a equipe também recuperou um veículo com registro de roubo e apreendeu um adolescente de 17 anos, suspeito de envolvimento com o transporte da droga, em uma propriedade rural de Três Lagoas (MS).

A ação aconteceu em uma propriedade rural da região do Arapuá, onde um produtor rural acionou a polícia ao encontrar um veículo atolado e aparentemente abandonado na fazenda. No local, os policiais constataram que o Caoa Chery Tiggo havia invadido a área e atolado, possivelmente, devido ao peso da carga. Dentro do veículo foram localizados diversos fardos e tabletes de drogas. Após a remoção do carro com apoio de um caminhão guincho, verificou-se que o carro era roubado e estava com placas adulteradas.